В Днепре прозвучало несколько взрывов

На данный момент о причинах и последствиях взрывов ничего не сообщается.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Сигналы тревоги не игнорируем", - отметил он.

Удары россиян по Днепропетровской области

Напомним, до этого массированная воздушная атака оккупантов по Украине была 8 января. Тогда взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом.

Также вечером в субботу, 6 января, силы ПВО уничтожили в Днепропетровской области 7 вражеских беспилотников.

В результате атаки пострадал дом, где проживали 22 семьи. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото последствий российской атаки.