У Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози балістики

У Дніпрі вдень вівторка, 24 червня, було чути звуки вибухів. Незадовго до цього попереджалось про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили, карту тривог.

Близько 11:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. А вже через декілька хвилин повідомлялось про декілька швидкісних цілей у напрямку Дніпра. Місцеві ЗМІ в цей час повідомили про звуки вибухів у місті. Станом на 11:10 про руйнування чи постраждалих не повідомлялось. Оновлено об 11:25 Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак заявив, що ворог атакував Дніпро. У місті пролунала серія вибухів. "Інформацію щодо наслідків уточнюємо. Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою", - повідомив він.

Атаки РФ Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська запустили кілька груп ударних дронів типу "Шахед" з північного напрямку. Через це у низці областей також оголошено повітряну тривогу.