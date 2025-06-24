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Війська РФ зранку запустили "Шахеди": у яких регіонах попереджають про небезпеку

Вівторок 24 червня 2025 09:15
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Війська РФ зранку запустили "Шахеди": у яких регіонах попереджають про небезпеку Фото: війська РФ зранку запустили "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 24 червня, запустили кілька груп ударних дронів типу "Шахед" з північного напрямку. У ряді областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку повідомлялось, що загроза застосування ворожих БпЛА оголошена для Сумської та Чернігівської областей.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ додали, що декілька груп ворожих безпілотників рухаються у небі Чернігівської області у південно-західному напрямку. Також о 9:08 повітряна тривога була оголошена у Київській області.

Обстріл України в ніч на 24 червня

Вночі Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. Так, у Харкові постраждали щонайменше три людини. Один із ударних безпілотників упав, не розірвавшись, також зафіксовані вибухи в Немишлянському та Салтівському районах міста.

Окрім того, вночі росіяни атакували Сумську область. Відомо, що загинули троє людей – чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Зруйновано та пошкоджено будинки, на місці влучання спалахнула пожежа.

Зранку у Повітряних силах повідомили, що усього ворогом було запущено 97 дронів-камікадзе, більшість з них ліквідовані силами ППО. До відбиття ворожих атак залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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