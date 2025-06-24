В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

В Днепре днем вторника, 24 июня, были слышны звуки взрывов. Незадолго до этого предупреждалось об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, карту тревог.

Около 11:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги.

А уже через несколько минут сообщалось о нескольких скоростных целей в направлении Днепра.

Местные СМИ в это время сообщили о звуках взрывов в городе. По состоянию на 11:10 о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Обновлено в 11:25

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что враг атаковал Днепр. В городе прозвучала серия взрывов.

"Информацию о последствиях уточняем. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасном месте до отбоя", - сообщил он.



Атаки РФ

Напомним, сегодня утром российские войска запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с северного направления. Из-за этого в ряде областей также объявлена воздушная тревога.