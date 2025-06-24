В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики
В Днепре днем вторника, 24 июня, были слышны звуки взрывов. Незадолго до этого предупреждалось об угрозе баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, карту тревог.
Около 11:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги.
А уже через несколько минут сообщалось о нескольких скоростных целей в направлении Днепра.
Местные СМИ в это время сообщили о звуках взрывов в городе. По состоянию на 11:10 о разрушениях или пострадавших не сообщалось.
Обновлено в 11:25
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что враг атаковал Днепр. В городе прозвучала серия взрывов.
"Информацию о последствиях уточняем. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасном месте до отбоя", - сообщил он.
Атаки РФ
Напомним, сегодня утром российские войска запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с северного направления. Из-за этого в ряде областей также объявлена воздушная тревога.
Обстрел Украины в ночь на 24 июня
Ночью Россия снова нанесла удар по Украине с помощью дронов-камикадзе. В Харькове ранения получили по меньшей мере три человека. Один из дронов упал, но не взорвался. Взрывы зафиксировали в Немышлянском и Салтовском районах города.
Сумскую область оккупанты также атаковали ночью. В результате попадания погибли трое мирных жителей - мужчина, женщина и 8-летний ребенок. Повреждены жилые дома, на месте попаданий вспыхнул пожар
Утром в Воздушных силах сообщили, что всего врагом было запущено 97 дронов-камикадзе, большинство из них ликвидированы силами ПВО.
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