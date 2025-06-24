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Війська РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе: як відпрацювала ППО

Вівторок 24 червня 2025 08:14
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Війська РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе: як відпрацювала ППО Фото: війська РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 24 червня, атакували територію України ударними безпілотниками. Усього було запущено 97 дронів-камікадзе, більшість з них ліквідовані силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 24 червня (із 22.00 23 червня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - ТОТ Криму", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що до відбиття ворожих атак залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Війська РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе: як відпрацювала ППО

"Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - додали у Повітряних силах.

Також повідомляється, що загалом зафіксовано влучання ударних дронів противника у шести локаціях.

Обстріл України 24 червня

Вночі Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. Так, у Харкові постраждали щонайменше три людини. Один із ударних безпілотників упав, не розірвавшись, також зафіксовані вибухи в Немишлянському та Салтівському районах міста.

Окрім того, вночі росіяни атакували Сумську область. Відомо, що загинули троє людей – чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Зруйновано та пошкоджено будинки, на місці влучання спалахнула пожежа.

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Дрони ППО Вторгнення Росії до України
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