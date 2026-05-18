У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни завдали удари ракетами

"У Дніпрі знову чутно вибухи, повідомили наші кореспонденти", - йшлося у повідомленні о 02:35.

Перед цим у багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. Одразу після цього військові зафіксували ракети у напрямку Дніпра та Запоріжжя, через що і було чути вибухи.

Окрім того, Повітряні сили написали щонайменше про одну ракету, яка летіла на Кривий Ріг, а потім повернула та змінила курс на Дніпро. Тобто, мова йде про крилату ракету. Після цього у місті теж було чути вибухи.

Оновлено о 03:02

"Росіяни ударили по Дніпру ракетами. Попередньо, є влучання по житловому кварталу", - написав у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у багатьох регіонах. Причиною є не лише загроза балістики, але й фіксація безпілотників.