В Днепре прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

02:53 18.05.2026 Пн
2 мин
Что известно об атаке?
aimg Эдуард Ткач
Фото: последствия после ракетной атаки пока неизвестны (facebook.com/DSNSKyiv)

Россияне в ночь на 18 мая осуществили комбинированный обстрел в Днепр. Прямо сейчас враг ударил по городу ракетами, из-за чего были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал "Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки

"В Днепре снова слышны взрывы, сообщили наши корреспонденты", - говорилось в сообщении в 02:35.

Перед этим во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. Сразу после этого военные зафиксировали ракеты в направлении Днепра и Запорожья, из-за чего и были слышны взрывы.

Кроме того, Воздушные силы написали как минимум об одной ракете, которая летела на Кривой Рог, а затем повернула и изменила курс на Днепр. То есть, речь идет о крылатой ракете. После этого в городе тоже были слышны взрывы.

Обновлено в 03:02

"Россияне ударили по Днепру ракетами. Предварительно, есть попадание по жилому кварталу", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается во многих регионах. Причиной является не только угроза баллистики, но и фиксация беспилотников.

Атака РФ на Днепр

Напомним, что ракетные удары по Днепру являются не первой атакой РФ. Враг в течение вечера 17 мая и в ночь на 18 мая направил на город целые группы ударных беспилотников. Известно, что после дроновой атаки в городе загорелась крыша высотки и пылает склад пиротехники.

Также мы писали, что в ночь на 17 мая оккупанты тоже атаковали Днепр. В результате обстрела дронами в городе были пожары, а также изуродованные частные дома и предприятие.

