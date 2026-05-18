В Днепре прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

Россияне в ночь на 18 мая осуществили комбинированный обстрел в Днепр. Прямо сейчас враг ударил по городу ракетами, из-за чего были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал "Воздушных сил ВСУ.
"В Днепре снова слышны взрывы, сообщили наши корреспонденты", - говорилось в сообщении в 02:35.
Перед этим во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. Сразу после этого военные зафиксировали ракеты в направлении Днепра и Запорожья, из-за чего и были слышны взрывы.
Кроме того, Воздушные силы написали как минимум об одной ракете, которая летела на Кривой Рог, а затем повернула и изменила курс на Днепр. То есть, речь идет о крылатой ракете. После этого в городе тоже были слышны взрывы.
Обновлено в 03:02
"Россияне ударили по Днепру ракетами. Предварительно, есть попадание по жилому кварталу", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По состоянию на 02:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается во многих регионах. Причиной является не только угроза баллистики, но и фиксация беспилотников.
Напомним, что ракетные удары по Днепру являются не первой атакой РФ. Враг в течение вечера 17 мая и в ночь на 18 мая направил на город целые группы ударных беспилотников. Известно, что после дроновой атаки в городе загорелась крыша высотки и пылает склад пиротехники.
