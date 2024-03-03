У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги через ракетну небезпеку

Звуки вибухів у Дніпрі прогриміли приблизно о 02:16.

Перед цим в місті зазвучав сигнал тривоги.

В командуванні Повітряних сил Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області також о 02:16.

Перед цим військові повідомили про загрозу ворожої тактичної авіації для сусідньої Харківської області.

Згодом така небезпека та загроза застосування авіаційних засобів ураження була і для Херсонської та Миколаївської областей.

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, минулої ночі російські терористи завдали чергову повітряну атаку по території України. Після першої ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого. Вже ввечері стало відомо, що в Одесі кількість жертв збільшилася до восьми людей.

Також вибухи близько опівночі пролунали й у Харкові. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, внаслідок чого виникла пожежа. Також було зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкодження гаражів. Згідно з даними поліції Харківської області, терористи атакували "Шахедом" житловий район в адміністративному центрі й приватний будинок у селищі Великий Бурлук. В останньому загинув цивільний 76-річний чоловік.