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У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги через ракетну небезпеку

Дніпро, Неділя 03 березня 2024 02:28
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У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги через ракетну небезпеку Ілюстративне фото: у Дніпрі було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі пролунали вибухи у ніч проти 3 березня. За хвилину до цього в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих атак із застосуванням ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Звуки вибухів у Дніпрі прогриміли приблизно о 02:16.

Перед цим в місті зазвучав сигнал тривоги.

В командуванні Повітряних сил Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області також о 02:16.

Перед цим військові повідомили про загрозу ворожої тактичної авіації для сусідньої Харківської області.

Згодом така небезпека та загроза застосування авіаційних засобів ураження була і для Херсонської та Миколаївської областей.

У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги через ракетну небезпеку

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, минулої ночі російські терористи завдали чергову повітряну атаку по території України. Після першої ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого. Вже ввечері стало відомо, що в Одесі кількість жертв збільшилася до восьми людей.

Також вибухи близько опівночі пролунали й у Харкові. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, внаслідок чого виникла пожежа. Також було зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкодження гаражів. Згідно з даними поліції Харківської області, терористи атакували "Шахедом" житловий район в адміністративному центрі й приватний будинок у селищі Великий Бурлук. В останньому загинув цивільний 76-річний чоловік.

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Дніпропетровська область Повітряна тривога Вибухи Ракетна атака
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