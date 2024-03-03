В Днепре раздались взрывы во время тревоги из-за ракетной опасности

В Днепре прогремели взрывы в ночь на 3 марта. За минуту до этого в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских атак с применением ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Дніпро ".

Звуки взрывов в Днепре прогремели примерно в 02:16.

Перед этим в городе раздался сигнал тревоги.

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредили о ракетной опасности для Днепропетровской области в 02:16.

Перед этим военные сообщили об угрозе вражеской тактической авиации соседней Харьковской области.

Впоследствии, такая опасность и угроза применения авиационных средств поражения была и для Херсонской и Николаевской областей.

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, прошлой ночью российские террористы нанесли очередную воздушную атаку по территории Украины. После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего. Уже вечером стало известно, в Одессе количество жертв увеличилось до восьми человек.

Также взрывы около полуночи прогремели и в Харькове. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, в результате чего возник пожар. Также было зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждения гаражей. Согласно данным полиции Харьковской области, террористы атаковали "Шахедом" жилой район в административном центре и частный дом в поселке Великий Бурлук. В последнем погиб гражданский 76-летний мужчина.