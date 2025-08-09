UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи 9 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці суботи, 9 серпня, у Дніпрі було чути звуки вибуху. У регіоні було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та місцеві ЗМІ.

Близько 05:49 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

"Швидкісна ціль курсом на Дніпро", - сказано у повідомленні.

А вже через декілька хвилин місцеві ЗМІ повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Станом на 06:00 про руйнування та постраждалих не повідомлялось.

Нічна атака РФ

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами з декількох напрямків. Наразі вже відомо під атакою опинилося місто Чугуїв, Харківської області.

За попередніми даними, дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку.

Також повідомлялось про удар по Балаклійській громаді. Там дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.

Одне з влучань припало на приватне домоволодіння, інше - на нежитлову будівлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТАРумунія