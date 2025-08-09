У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Близько 05:49 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

"Швидкісна ціль курсом на Дніпро", - сказано у повідомленні.

А вже через декілька хвилин місцеві ЗМІ повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Станом на 06:00 про руйнування та постраждалих не повідомлялось.



Нічна атака РФ

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами з декількох напрямків. Наразі вже відомо під атакою опинилося місто Чугуїв, Харківської області.

За попередніми даними, дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку.