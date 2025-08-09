В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Утром субботы, 9 августа, в Днепре были слышны звуки взрыва. В регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и местные СМИ.
Около 05:49 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра.
"Скоростная цель курсом на Днепр", - сказано в сообщении.
А уже через несколько минут местные СМИ сообщили, что в Днепре прогремели взрывы. По состоянию на 06:00 о разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину ударными дронами с нескольких направлений. Сейчас уже известно, что под атакой оказался город Чугуев, Харьковской области.
По предварительным данным, дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города. В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждениях многоквартирного дома.
Также сообщалось об ударе по Балаклейской общине. Там дроны были направлены на центральную часть города, где зафиксировано несколько точек попадания.
Одно из попаданий пришлось на частное домовладение, другое - на нежилое здание.