В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Около 05:49 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра.

"Скоростная цель курсом на Днепр", - сказано в сообщении.

А уже через несколько минут местные СМИ сообщили, что в Днепре прогремели взрывы. По состоянию на 06:00 о разрушениях и пострадавших не сообщалось.



Ночная атака РФ

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину ударными дронами с нескольких направлений. Сейчас уже известно, что под атакой оказался город Чугуев, Харьковской области.

По предварительным данным, дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города. В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждениях многоквартирного дома.