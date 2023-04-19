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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО

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Дніпро, Середа 19 квітня 2023 21:18
У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителі Дніпра сьогодні, 19 квітня, увечері почули вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram.

Місцева влада поки не коментує інцидент.

"Дніпро, у місті працює ППО", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

При цьому більш докладних деталей він не розкрив.

Жителям регіону необхідно пройти до укриття.

Оновлено 22:22

У Дніпрі повідомляють про повторні вибухи. Деталі інциденту наразі невідомі.

Оновлено 22:27

Керівник ОП Андрій Єрмак написав, що українські захисники збили "Шахед" росіян над Дніпром.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти сьогодні вдарили по двох громадах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Також ми писали, що у Луганській області через ворожий обстріл постраждала жінка.

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