Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: є руйнування

Фото: Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області (t.me/mykola_lukashuk)

У середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вдень окупанти здійснили обстріл Синельниківського району. Атакували Великомихайлівську громаду", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 адміністративні будівлі та легковий автомобіль. "Нікопольський район знову під атаками. Артилерією і "Градами" ворог обстріляв Червоногригорівську громаду", - розповів Лукашук. За словами голови облради, було пошкоджено приватне підприємство та сонячні панелі.