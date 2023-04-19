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Внаслідок обстрілу села Невське у Луганській області постраждала жінка, - ОВА

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Невське , Середа 19 квітня 2023 15:41
Внаслідок обстрілу села Невське у Луганській області постраждала жінка, - ОВА Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, російські військові обстріляли Невське у Луганській області та поранили місцеву мешканку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

"У Невському поранено ще одну жінку - росіяни не припиняють обстрілювати мирні помешкання. Ворожий обстріл населеного пункту розпочався 18 квітня приблизно о 19:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник продовжує відкривати масований вогонь з артилерії різних калібрів. В Луганській області росіяни майже щодня випускають велику кількість снарядів.

"І все частіше від цього страждають цивільні, які ще залишаються в прифронтових селах. Учора ввечері поранено літню жінку. В неї мінно-вибухова травма, осколкові рани стегна. Постраждалу госпіталізували до однієї з лікарень Донецької області", - додав глава області.

Нагадаємо, що у понеділок, 17 квітня, російські військові обстріляли село у Луганській області та вбили трьох людей.

Раніше повідомлялось, що під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганської області правоохоронцям ще один ворожий схрон з боєприпасами.

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