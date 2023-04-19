В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, работает ПВО
Жители Днепра сегодня, 19 апреля, вечером услышали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram.
Местные власти пока не комментируют инцидент.
"Днепр, в городе работает ПВО", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
При этом более подробных деталей он не раскрыл.
Жителям региона необходимо пройти в укрытия.
Обновлено 22:22
В Днепре сообщают о повторных взрывах. Детали инцидента пока неизвестны.
Обновлено 22:27
Руководитель ОП Андрей Ермак написал, что украинские защитники сбили "Шахеды" россиян над Днепром.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты сегодня ударили по двум общинам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Также мы писали, что в Луганской области из-за вражеского обстрела пострадала женщина.
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