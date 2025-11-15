У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують дрони

У Дніпрі чути звуки вибухів вночі 15 листопада після того, як опісля першої ночі Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - написало видання в Telegram.
Військові ПС перед цим попереджали про загрозу дронів східніше Дніпра, курсом на північ, про що мова йшла у повідомленні о 01:01.
Також українські захисники з Повітряних Сил сповіщали про загрозу безпілотників, які направлялись зі сходу на південь Дніпра - повідомлення було зафіксоване о 01:10.
Зазначимо, що карта повітряних тривог станом на 01:00 виглядала так. Червоним виділені регіони, в яких була активна повітряна тривога, а саме йдеться про: Сумську, Чернігівську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську та Херсонську області.
Нагадаємо, у всіх регіонах України ввечері 14 листопада оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К - носій аеробалістичних ракет "Кинджал".
Ворог запустив ракети через Сумську область та Чернігівську, курсом на Київщину, далі траєкторія польоту змінилась в бік Старокостянтинова. Близько 21:30 на Хмельниччині пролунали вибухи.
В Україні під час зльоту російських МіГ-31К оголошують повітряну тривогу в усіх сферах, оскільки такий винищувач може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Радіус дії таких ракет, за даними російських джерел, становить до 2 тисяч кілометрів.
Як відомо, добу тому РФ влаштувала справжній нічний терор жителям Києва та України. Окупанти запустили кілька типів ракет та бойових безпілотників, в результаті масованої атаки - численні пошкодження та жертви.