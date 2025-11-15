У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують дрони

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - написало видання в Telegram.

Військові ПС перед цим попереджали про загрозу дронів східніше Дніпра, курсом на північ, про що мова йшла у повідомленні о 01:01.

Також українські захисники з Повітряних Сил сповіщали про загрозу безпілотників, які направлялись зі сходу на південь Дніпра - повідомлення було зафіксоване о 01:10.

Зазначимо, що карта повітряних тривог станом на 01:00 виглядала так. Червоним виділені регіони, в яких була активна повітряна тривога, а саме йдеться про: Сумську, Чернігівську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Фото: південь, схід та північний-схід під загрозою дронів (t.me/alarmua)