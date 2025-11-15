В Днепре прогремели взрывы: город атакуют дроны

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", - написало издание в Telegram.

Военные ВС перед этим предупреждали об угрозе дронов восточнее Днепра, курсом на север, о чем речь шла в сообщении в 01:01.

Также украинские защитники из Воздушных Сил сообщали об угрозе беспилотников, которые направлялись с востока на юг Днепра - сообщение было зафиксировано в 01:10.

Отметим, что карта воздушных тревог по состоянию на 01:00 выглядела так. Красным выделены регионы, в которых была активная воздушная тревога, а именно речь идет о: Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Фото: юг, восток и северо-восток под угрозой дронов (t.me/alarmua)