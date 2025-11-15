ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Днепре прогремели взрывы: город атакуют дроны

Суббота 15 ноября 2025 01:39
В Днепре прогремели взрывы: город атакуют дроны Фото: город предупреждали об угрозе БпЛА (Facebook ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

В Днепре слышны звуки взрывов ночью 15 ноября после того, как после часа ночи Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", - написало издание в Telegram.

Военные ВС перед этим предупреждали об угрозе дронов восточнее Днепра, курсом на север, о чем речь шла в сообщении в 01:01.

Также украинские защитники из Воздушных Сил сообщали об угрозе беспилотников, которые направлялись с востока на юг Днепра - сообщение было зафиксировано в 01:10.

Отметим, что карта воздушных тревог по состоянию на 01:00 выглядела так. Красным выделены регионы, в которых была активная воздушная тревога, а именно речь идет о: Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.В Днепре прогремели взрывы: город атакуют дроны Фото: юг, восток и северо-восток под угрозой дронов (t.me/alarmua)

Информация о последних тревогах и обстрелах

Напомним, во всех регионах Украины вечером 14 ноября объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К - носитель аэробаллистических ракет "Кинжал".

Враг запустил ракеты через Сумскую область и Черниговскую, курсом на Киевщину, далее траектория полета изменилась в сторону Староконстантинова. Около 21:30 в Хмельницкой области прогремели взрывы.

В Украине во время взлета российских МиГ-31К объявляют воздушную тревогу во всех сферах, поскольку такой истребитель может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Радиус действия таких ракет, по данным российских источников, составляет до 2 тысяч километров.

Как известно, сутки назад РФ устроила настоящий ночной террор жителям Киева и Украины. Оккупанты запустили несколько типов ракет и боевых беспилотников, в результате массированной атаки - многочисленные повреждения и жертвы.

