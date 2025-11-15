В Днепре прогремели взрывы: город атакуют дроны

В Днепре слышны звуки взрывов ночью 15 ноября после того, как после часа ночи Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", - написало издание в Telegram.

Военные ВС перед этим предупреждали об угрозе дронов восточнее Днепра, курсом на север, о чем речь шла в сообщении в 01:01.

Также украинские защитники из Воздушных Сил сообщали об угрозе беспилотников, которые направлялись с востока на юг Днепра - сообщение было зафиксировано в 01:10.