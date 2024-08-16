У Дніпрі пролунали вибухи

Нічна атака Росії

Російська армія вночі 16 серпня атакували Україну, завдавши комбінованого удару. Росіяни випустили по Україну три балістичні ракети "Іскандер-М", три ударні дрони типу "Шахед" та ще два невідомі безпілотники. Їх тип встановлюють.

Сили ППО знищили всі п'ять ворожих безпілотників. ППО працювала у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Також варто зазначити, що у Києві вночі лунали вибухи, у місті працювала протиповітряна оборона. На щастя, у столиці влучань та постраждалих немає внаслідок атаки ворога.

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