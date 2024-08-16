В Днепре прогремели взрывы

Ночная атака России

Российская армия ночью 16 августа атаковала Украину, нанеся комбинированный удар. Россияне выпустили по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М", три ударных дрона типа "Шахед" и еще два неизвестных беспилотника. Их тип устанавливают.

Силы ПВО уничтожили все пять вражеских беспилотников. ПВО работала в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Также стоит отметить, что в Киеве ночью раздавались взрывы, в городе работала противовоздушная оборона. К счастью, в столице попаданий и пострадавших нет в результате атаки врага.

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