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У Дніпрі пролунали вибухи

Понеділок 08 липня 2024 11:05
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У Дніпрі пролунали вибухи Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що на Дніпро летить ракета. При цьому військові закликали громадян знаходитися в укриттях.

Атака на Україну

8 липня окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл України. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. За даними, для атаки ворог задіяв балістичні ракети та інші ракети. Також над територією України було помічено підйом винищувачів МІГ-31К.

При цьому у Кривому Розі та Кропивницькому районі пролунали вибухи.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Києву. Наразі відомо про падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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