В Днепре раздались взрывы
В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
"В Днепре прогремели взрывы", - говорится в сообщении.
При этом Воздушные силы ВСУ сообщали, что на Днепр летит ракета. При этом военные призвали граждан находиться в укрытиях.
Атака на Украину
8 июля оккупанты совершили масштабный ракетный обстрел Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. По данным, для атаки враг задействовал баллистические ракеты и другие ракеты. Также над территорией Украины был замечен подъем истребителей МИГ-31К.
При этом в Кривом Роге и Кропивницком районе раздались взрывы.
Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Пока известно о падении обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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