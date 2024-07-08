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В Днепре раздались взрывы

Понедельник 08 июля 2024 11:05
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В Днепре раздались взрывы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"В Днепре прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

При этом Воздушные силы ВСУ сообщали, что на Днепр летит ракета. При этом военные призвали граждан находиться в укрытиях.

Атака на Украину

8 июля оккупанты совершили масштабный ракетный обстрел Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. По данным, для атаки враг задействовал баллистические ракеты и другие ракеты. Также над территорией Украины был замечен подъем истребителей МИГ-31К.

При этом в Кривом Роге и Кропивницком районе раздались взрывы.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Пока известно о падении обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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