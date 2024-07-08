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У Кропивницькому районі та Кривому Розі пролунали вибухи

Понеділок 08 липня 2024 10:25
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У Кропивницькому районі та Кривому Розі пролунали вибухи Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Кривому Розі та Кропивницькому районі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили повідомляли, що ракети летять курсом на Кіровоградщину. При цьому військові додали, що ще швидкісні цілі насуваються на Кіровоградщину в північно-західному напрямку.

Атаки на Україну

Вранці 8 липня російські загарбники влаштували масовану атаку на Україну. В усіх областях оголосили повітряну тривогу. При цьому росіяни для атаки залучили балістичне озброєння та ракети. Також повідомляється про зліт МІГ-31К.

В ніч з 7 на 8 липня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по території України з використанням повітряних та наземних пускових установок. Зафіксовано пуски чотирьох ракет Х-101 та двох балістичних ракет "Іскандер-М".

Силами протиповітряної оборони України збито три ракети Х-101 над Житомирською та Черкаською областями.

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