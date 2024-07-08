У Кропивницькому районі та Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі та Кропивницькому районі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили повідомляли, що ракети летять курсом на Кіровоградщину. При цьому військові додали, що ще швидкісні цілі насуваються на Кіровоградщину в північно-західному напрямку.
Атаки на Україну
Вранці 8 липня російські загарбники влаштували масовану атаку на Україну. В усіх областях оголосили повітряну тривогу. При цьому росіяни для атаки залучили балістичне озброєння та ракети. Також повідомляється про зліт МІГ-31К.
В ніч з 7 на 8 липня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по території України з використанням повітряних та наземних пускових установок. Зафіксовано пуски чотирьох ракет Х-101 та двох балістичних ракет "Іскандер-М".
Силами протиповітряної оборони України збито три ракети Х-101 над Житомирською та Черкаською областями.
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