У Дніпрі пролунали вибухи

Нагадаємо, раніше у Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони.

Вибух пролунав у Запорізькій області.

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