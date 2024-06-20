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У Дніпрі пролунали вибухи

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Дніпрі під час російської атаки на Україну ударними дронами і ракетами пролунали кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, ДнепрИнфо і Дніпро оперативний.

"У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали два вибухи", - повідомив Укрінформ.

Дніпро оперативний теж написав про два вибухи.

Вибухи чули близько 3:30.

Офіційного підтвердження поки немає.

Нагадаємо, раніше у Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони.

Вибух пролунав у Запорізькій області.

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