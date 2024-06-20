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В Днепре раздались взрывы

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Днепре во время российской атаки на Украину ударными дронами и ракетами прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ , ДнепрИнфо и Днепр оперативный.

"В Днепре во время воздушной тревоги прогремели два взрыва", - сообщил Укринформ.

Днепр оперативный тоже написал о двух взрывах.

Взрывы слышали около 3:30.

Официального подтверждения пока нет.

Напомним, ранее в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.

В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны.

Взрыв раздался в Запорожской области.

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Война в УкраинеАтака дронов