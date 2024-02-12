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У Дніпрі пролунали вибухи

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі було чути кілька гучних вибухів сьогодні пізно увечері, 12 лютого. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" рухаються курсом у бік Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу з боку тимчасово окупованих регіонів.

Атака росіян 11 лютого

Нагадаємо, вчора ввечері, 11 лютого, війська РФ вкотре запустили "Шахеди" у бік України. Повідомлялося, що під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок атаки на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку оперативно загасили. Без світла у Павлоградському районі залишилося майже 30 тисяч абонентів, а без води у Тернівці – 10 тисяч.

У Харкові також увечері у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялося про пошкоджені фасади нежитлових споруд.

Вранці у командуванні Повітряних сил розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну в ніч на 12 лютого 17 "Шахедами", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.

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