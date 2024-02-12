ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі пролунали вибухи

Понеділок 12 лютого 2024 23:13
UA EN RU
У Дніпрі пролунали вибухи Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі було чути кілька гучних вибухів сьогодні пізно увечері, 12 лютого. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" рухаються курсом у бік Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу з боку тимчасово окупованих регіонів.

Атака росіян 11 лютого

Нагадаємо, вчора ввечері, 11 лютого, війська РФ вкотре запустили "Шахеди" у бік України. Повідомлялося, що під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок атаки на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку оперативно загасили. Без світла у Павлоградському районі залишилося майже 30 тисяч абонентів, а без води у Тернівці – 10 тисяч.

У Харкові також увечері у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялося про пошкоджені фасади нежитлових споруд.

Вранці у командуванні Повітряних сил розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну в ніч на 12 лютого 17 "Шахедами", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи дрони Днипро Вторгнення Росії до України
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги