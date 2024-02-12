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В Днепре прозвучали взрывы

Понедельник 12 февраля 2024 23:13
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В Днепре прозвучали взрывы Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Днепре было слышно несколько громких взрывов сегодня поздно вечером, 12 февраля. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" двигаются курсом в сторону Днепра, Запорожья и Кривого Рога со стороны временно оккупированных регионов.

Атака россиян 11 февраля

Напомним, вчера вечером, 11 февраля, войска РФ в очередной раз запустили "Шахеды" в сторону Украины. Сообщалось, что под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки на энергетическом объекте возник пожар, который оперативно потушили. Без света в Павлоградском районе остались почти 30 тысяч абонентов, а без воды в Терновке – 10 тысяч.

В Харькове также вечером в воскресенье сообщали о взрывах. Впоследствии местные власти заявили, что по Люботину Харьковского района были нанесены ракетные удары, предварительно из комплекса С-300. Сообщалось о поврежденных фасадах нежилых построек.

Утром в командовании Воздушных сил рассказали, что в целом российские захватчики атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 "Шахедами", управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 14 дронов-камикадзе и Х-59 врага.

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