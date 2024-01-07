В Днепре раздались взрывы, в районе сбили ракету
Взрывы в Днепре раздались утром 7 января. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Некоторые местные паблики пишут, что в городе было несколько взрывов. Остальные детали пока неизвестны.
Добавим, что в Украине сегодня утром объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К. Тревога продолжалась больше часа.
Также Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты в сторону Днепра. Вероятно, это была управляемая авиационная ракета Х-59.
Обновлено в 11:30
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что над Днепровским районом защитники неба сбили вражескую ракету.
Ночная атака
Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.
Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.
В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.
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