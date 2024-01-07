ua en ru
Вс, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре раздались взрывы, в районе сбили ракету

Днепр, Воскресенье 07 января 2024 11:22
UA EN RU
В Днепре раздались взрывы, в районе сбили ракету Фото: в Днепре раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Днепре раздались утром 7 января. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Некоторые местные паблики пишут, что в городе было несколько взрывов. Остальные детали пока неизвестны.

Добавим, что в Украине сегодня утром объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К. Тревога продолжалась больше часа.

Также Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты в сторону Днепра. Вероятно, это была управляемая авиационная ракета Х-59.

Обновлено в 11:30

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что над Днепровским районом защитники неба сбили вражескую ракету.

Ночная атака

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.

Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область вибухи Война в Украине
NEWS
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта