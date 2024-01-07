В Днепре раздались взрывы, в районе сбили ракету

Взрывы в Днепре раздались утром 7 января. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Некоторые местные паблики пишут, что в городе было несколько взрывов. Остальные детали пока неизвестны.

Добавим, что в Украине сегодня утром объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К. Тревога продолжалась больше часа.

Также Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты в сторону Днепра. Вероятно, это была управляемая авиационная ракета Х-59.

Обновлено в 11:30

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что над Днепровским районом защитники неба сбили вражескую ракету.

Ночная атака

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.

Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.