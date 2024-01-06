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В Дніпрі пролунали вибухи

Фото: в Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Місцеві мешканці повідомляють, що надвечір 6 січня в Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та заяву голови Дніпропетровської області Сергія Лисака.

Сьогодні, 6 січня, близько 20:50 в Дніпрі було чути звуки вибухів. В місті на той момент була оголошена повітряна тривога.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Голова Дніпропетровської області своєю чергою повідомив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

"Будьте в укриттях! Ще може бути гучно! Наші працюють!", - зауважив Лисак.

Ми також повідомляли, що в Україні було зафіксовано рух ворожих "Шахедів".

Атака "Шахедів" 5 січня

Нагадаємо, вчора, 5 січня, окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, у Миколаївській - влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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