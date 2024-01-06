В Днепре раздались взрывы

Сегодня, 6 января, около 20:50 в Днепре слышались звуки взрывов. В городе в тот момент была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Глава Днепропетровской области в свою очередь сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны.

"Будьте в укрытиях! Еще может быть громко! Наши работают!", - отметил Лысак.

Мы также сообщали, что в Украине было зафиксировано движение вражеских "Шахедов".

Атака "Шахедов" 5 января

Напомним, вчера, 5 января, оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков поврежден ЛЭП, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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