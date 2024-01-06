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Україні знову загрожують дрони. Зафіксовано пуск "Шахедів" з півдня

Україна, Субота 06 січня 2024 20:16
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Україні знову загрожують дрони. Зафіксовано пуск "Шахедів" з півдня Фото: Україні знову загрожують дрони (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 6 січня було зафіксовано рух безпілотників з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська", - повідомили в Повітряних силах.

Українців закликали пройти до укриттів в разі оголошення повітряної тривоги.

Станом на 20:15 карта повітряних тривог виглядає так:

Україні знову загрожують дрони. Зафіксовано пуск &quot;Шахедів&quot; з півдня

Атака "Шахедів" 5 січня

Нагадаємо, вчора, 5 січня, окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" – увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, у Миколаївській - влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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