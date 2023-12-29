У Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі пролунав вибух сьогодні вранці, 29 грудня. По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про проліт крилатих ракет через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.
Також військові заявляли про балістику з півдня на Дніпро.
Згодом керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про вибухи у місті.
Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.
Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО.
Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів.
Прогримів вибух й у Черкасах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.