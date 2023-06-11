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У Дніпрі пролунала серія вибухів

Фото: у Дніпрі пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 11 червня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Повідомляється, що у місті було чути щонайменше три вибухи. Про їх причини та наслідки офіційної інформації поки не повідомлялося.

До закінчення повітряної тривоги мешканців просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Обстріл Дніпра російськими військами

Увечері 3 червня росіяни вдарили ракетою по передмісті Дніпра. Ракета потрапила між двома будинками. В результаті частина мешканців опинилась під завалами, а більшість поранених були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу постраждали 22 особи, серед яких п'ятеро дітей. Крім цього загинула дворічна дівчинка. Її тіло витягли з-під завалів.

Також 28 травня ворог ударив по Дніпру, внаслідок чого руйнування зазнали поліклініка та ветеринарна клініка. Через обстріл у місті виникла сильна пожежа, площа якої сягала 1,2 тисячі кв. м. Кількість постраждалих склала 32 особи, дві особи загинули.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і заявив, що всі відповідальні росіяни будуть покарані.

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Дніпропетровська областьвибухи