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В Днепре прозвучала серия взрывов

Фото: в Днепре прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 11 июня. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что в городе было слышно не менее трех взрывов. Об их причинах и последствиях официальной инфрмации пока не сообщалось.

До окончания воздушной тревоги жителей просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Обстрелы Днепра российскими войсками

Вечером 3 июня россияне ударили ракетой по пригороду Днепра. Ракета попала между двумя домами. В результате часть жители оказалась под завалами, а большинство раненых были госпитализированы.

В результате обстрела пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Помимо этого погибла двухлетняя девочка. Ее тело достали из-под завалов.

Также 28 мая враг ударил по Днепру, в результате чего разрушениям подверглись поликлиника и ветеринарная клиника. Из-за обстрелов в городе возник сильный пожар, площадь которого достигала 1,2 тысячи кв. м. Количество пострадавших составило 32 человека, два человека погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и заявил, что все ответственные россияне понесут наказание.

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