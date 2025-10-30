У Дніпрі прогриміли вибухи на тлі загрози балістики

Масований удар 30 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Під час обстрілу ворог, зокрема, використав п'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Їх запускали з території Ростовської області.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, такі ракети збити не вдалося.

Також росіяни вдарили по Україні чотирма аеробалістичними ракетами "Кинджал", які запускали винищувачі МіГ-31К.

Варто зауважити, що станом на зараз в України є лише два типи систем протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні ракети. Йдеться про Patriot і SAMP/T.

Як нещодавно оголосив президент України Володимир Зеленський, Україна хоче укласти контракт із виробником Patriot на 25 таких систем.

Глава української держави закликав союзників, щоб ті поступилися Україні чергою на системи, щоб їх можна було доставити швидше. Він звернув увагу, що, на щастя, такі батареї іншим країнам не потрібно використовувати так, як їх використовує Україна.