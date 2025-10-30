В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

В Днепре сегодня, 30 октября, вечером местные жители услышали взрывы. В Днепропетровской области была объявлена угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне Дніпро".
Тревогу в Днепропетровской области объявили, поскольку существовала угроза применения баллистических ракет с юго-восточного направления.
После этого Воздушные силы зафиксировали в Днепропетровской области скоростную цель, которая летела в сторону Каменского.
Официальной информации о причинах взрывов пока нет.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 30 октября, массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками.
Во время обстрела враг, в частности, использовал пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Их запускали с территории Ростовской области.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, такие ракеты сбить не удалось.
Также россияне ударили по Украине четырьмя аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускали истребители МиГ-31К.
Стоит заметить, что по состоянию на сейчас у Украины есть только два типа систем противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты. Речь о Patriot и SAMP/T.
Как недавно объявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина хочет заключить контракт с производителем Patriot на 25 таких систем.
Глава украинского государства призвал союзников, чтобы те уступили Украине очередь на системы, чтобы их можно было доставить быстрее. Он обратил внимание, что, к счастью, такие батареи другим странам не нужно использовать так, как их использует Украина.