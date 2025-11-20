ua en ru
У Дніпрі прогриміли вибухи на тлі атаки дронів

Дніпро, Четвер 20 листопада 2025 17:38
У Дніпрі прогриміли вибухи на тлі атаки дронів Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі сьогодні, 20 листопада, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Вони прогриміли на тлі атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Суспільне", Повітряні сили ЗСУ в Telegram і голову Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка в Telegram.

У Повітряних силах попереджали, що на Дніпро летять ударні дрони. Також дрони фіксували в районі Павлограда.

Гайваненко підтвердив, що Дніпропетровська область перебуває під атакою безпілотників, там зараз голосно.

Також голова ОВА закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Масований удар по Дніпру

Нагадаємо, лише останнім часом у результаті російських ударів по Дніпру було зруйновано: склад жіночих прокладок, виробництво з розфасовки чаю, склад з ліками, меблева фабрика, підприємства, де не було жодного військового.

У ніч із 17 на 18 листопада окупанти завдали чергового масованого удару по місту. Вони атакували Дніпро великою кількістю ударних безпілотників.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, окупанти атакували будівлю регіональної редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо".

Як з'ясувалося пізніше, росіяни тієї ночі атакували одразу чотири райони міста: Дніпровський, Самарівський, Павлоградський та Нікопольський.

Внаслідок такої атаки були постраждалі.

Силам протиповітряної оборони в ніч із 17 на 18 листопада вдалося збити над Дніпропетровською областю близько 30 безпілотників.

