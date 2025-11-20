ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Днепр, Четверг 20 ноября 2025 17:38
UA EN RU
В Днепре прогремели взрывы на фоне атаки дронов Иллюстративное фото: в Днепре прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре сегодня, 20 ноября, вечером местные жители услышали взрывы. Они прогремели на фоне атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко в Telegram.

В Воздушных силах предупреждали, что на Днепр летят ударные дроны. Также дроны фиксировали в районе Павлограда.

Гайваненко подтвердил, что Днепропетровская область находится под атакой беспилотников, там сейчас громко.

Также глава ОВА призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Массированный удар по Днепру

Напомним, только за последнее время в результате российских ударов по Днепру были разрушены: склад женских прокладок, производство по расфасовке чая, склад с лекарствами, мебельная фабрика, предприятия, где не было ни одного военного.

В ночь с 17 на 18 ноября оккупанты нанесли очередной массированный удар по городу. Они атаковали Днепр большим количеством ударных беспилотников.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, оккупанты атаковали здание региональной редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио".

Как выяснилось позже, россияне в ту ночь атаковали сразу четыре района города: Днепровский, Самаровский, Павлоградский и Никопольский.

В результате такой атаки были пострадавшие.

Силам противовоздушной обороны в ночь с 17 на 18 ноября удалось сбить над Днепропетровской областью около 30 беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Днипро Воздушная тревога Атака дронов
Новости
Новый "мирный план" США и РФ по войне в Украине: все, что известно на сейчас
Новый "мирный план" США и РФ по войне в Украине: все, что известно на сейчас
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте