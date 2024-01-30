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В Дніпрі правоохоронці викрили банду торговців зброєю, показали затримання

Вівторок 30 січня 2024 13:58
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В Дніпрі правоохоронці викрили банду торговців зброєю, показали затримання Фото: В Дніпрі правоохоронці викрили банду торговців зброєю, показали затримання (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпрі правоохоронці затримали банду, яка торгувала зброєю. Суми за "товар" коливалися від 5 тисяч до 120 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Що сталось

Відповідно до розслідування, група місцевих мешканців організувала незаконний продаж зброї та боєприпасів. Потенційних покупців вишукували через месенджери.

Пізніше правоохоронці встановили особистості всіх учасників банди, а також перелік запропонованих ними "товарів", вартість яких коливалась від 5 тисяч до 120 тисяч гривень.

"Викрили одного з учасників групи під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 тисяч гривень. Загалом були задокументовані факти продажу фігурантами зброї та боєприпасів на загальну суму 400 тисяч гривень", - розповідає поліція.

Фото: В Дніпрі правоохоронці викрили банду торговців зброєю, показали затримання (npu.gov.ua)

Що загрожує

Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 - збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчиненого у складі організованої групи.

Злочинцям загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було оголошено вирок двом зрадникам, які коригували ворожі ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі та енергооб'єктах Харкова та Слов'янська.

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