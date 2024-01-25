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Коригувальників ударів РФ по енергооб'єктах Харкова і Слов'янська відправили до в'язниці

Четвер 25 січня 2024 17:39
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Коригувальників ударів РФ по енергооб'єктах Харкова і Слов'янська відправили до в'язниці Фото: СБУ допомогла відправити у в'язницю коригувальників ворожих обстрілів (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Володимир Костирін

Двоє інформаторів російських окупантів, які коригували ворожі ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі та енергооб'єктах Харкова та Слов'янська, отримали тюремні строки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зазначається, що насамперед мова йде про російські удари по соціальних установах та, зокрема, по електропідстанції у цих містах.

У спецслужбі зазначили, що до тюремного ув'язнення фігурантів було засуджено завдяки доказовій базі СБУ. Зрадники були затримані у результаті контрдиверсійних заходів на території східних областей.

Суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному з них 10 років тюрми, іншому - 8 років ув'язнення", - розповіли в СБУ.

Як діяли зрадники

Один із поплічників противника передавав "зв'язковому" - представнику "народної міліції" "ДНРівців" - розвіддані про геолокації та технічний стан енергогенеруючих підприємств Харкова.

Другий інформатор ворога направляв російській спецслужбі координати діючих об'єктів енергетичної інфраструктури Слов'янська, а також збирав відомості про місця тимчасового базування та переміщення ЗСУ на території міста.

Обидва зловмисники потрапили у поле зору окупантів через прокремлівську "активність" в заборонених соцмережах "ВКонтакте" та "Одноклассники", розповіли в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, які використовували для комунікації з ФСБ РФ. Також в одного з них виявлено чернетку заяви, де він просив прийняти його до лав російських окупаційних угруповань.

Затримання зрадників і колаборантів

Нагадаємо, в середині січня стало відомо про затримання правоохоронцями агента воєнної розвідки Росії. Місцевий охоронець дитсадка коригував ракетні атаки РФ по Запоріжжю.

Також перед цим повідомлялося, що СБУ затримала найманця ПВК "Вагнера", який готував удари РФ, метою яких було залишити Київ без світла.

Раніше в Миколаєві затримали жінку, яка на замовлення ГРУ РФ займалася дискредитацією українських військ. Тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наприкінці грудня 2023 року до суду передали справу коригувальника російського удару по Краматорську 27 червня. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Служба безпеки України Харків
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