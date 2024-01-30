В Днепре правоохранители задержали банду, торговавшую оружием. Суммы за товар колебались от 5 тысяч до 120 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось

Согласно расследованию, группа местных жителей организовала незаконную продажу оружия и боеприпасов. Потенциальных покупателей выискивали через мессенджеры.

Позже правоохранители установили личности всех участников банды, а также перечень предлагаемых ими "товаров", стоимость которых колебалась от 5 тысяч до 120 тысяч гривен.

"Разоблачили одного из участников группы во время продажи винтовки и получения за нее 75 тысяч гривен. Всего были задокументированы факты продажи фигурантами оружия и боеприпасов на общую сумму 400 тысяч гривен", - рассказывает полиция.

Фото: В Днепре правоохранители разоблачили банду торговцев оружием, показали задержание (npu.gov.ua)

Что угрожает

Организатору и двум его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 - сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенного в составе организованной группы.

Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.