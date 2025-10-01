ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Дніпрі після загадкового спалаху перебої із світлом: що відомо

Дніпро , Середа 01 жовтня 2025 22:49
UA EN RU
У Дніпрі після загадкового спалаху перебої із світлом: що відомо Фото: у Дніпрі після загадкового спалаху перебої із світлом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 1 жовтня жителі Дніпра побачили в небі яскравий синій спалах. Одразу після нього по всьому місту почалися перебої зі світлом та водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.

Як повідомляється, спалах у небі над Дніпром з'явився раптово та зник за декілька секунд.

Причина спалаху невідома. Наразі офіційних заяв щодо цього не було. Повітряну тривогу в місті не оголошували, вибухи також не лунали.

Проблеми зі світлом фіксують по всьому місту. У частини абонентів воно з’явилося одразу після секундного відключення, проте в інших місцях - світла немає. Ймовірно, через це виникли й проблеми з водопостачанням.

Водночас у ДТЕК повідомили про відсутність замикань чи пошкоджень мережі.

Жителі Дніпра опублікували відео з камер. На кадрах можна побачити, що синє дуже яскраве світло охопило небо, але вже за секунду - повністю розсіялося.

Проблеми зі світлом в Україні через обстріли РФ

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України.

Внаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також через удар росіян по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.

Окрім того, у Сумській області Конотопський і Шосткинський райони частково залишилися без світла. Відключення сталися через російські удари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Відключеня світла
Новини
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні