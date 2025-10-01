ua en ru
В Днепре после загадочной вспышки перебои со светом: что известно

Днепр, Среда 01 октября 2025 22:49
В Днепре после загадочной вспышки перебои со светом: что известно Фото: в Днепре после загадочной вспышки перебои со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 1 октября жители Днепра увидели в небе яркую синюю вспышку. Сразу после нее по всему городу начались перебои со светом и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и местные Telegram-каналы.

Как сообщается, вспышка в небе над Днепром появилась внезапно и исчезла через несколько секунд.

Причина вспышки неизвестна. Пока официальных заявлений по этому поводу не было. Воздушную тревогу в городе не объявляли, взрывы также не раздавались.

Проблемы со светом фиксируют по всему городу. У части абонентов он появился сразу после секундного отключения, однако в других местах - света нет. Вероятно, из-за этого возникли и проблемы с водоснабжением.

В то же время в ДТЭК сообщили об отсутствии замыканий или повреждений сети.

Жители Днепра опубликовали видео с камер. На кадрах можно увидеть, что синий очень яркий свет охватил небо, но уже через секунду - полностью рассеялся.

Проблемы со светом в Украине из-за обстрелов РФ

Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины.

В результате атаки без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области. В регионе ввели графики отключений света.

Также из-за удара россиян по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находится в состоянии блэкаута. Там специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

Кроме того, в Сумской области Конотопский и Шосткинский районы частично остались без света. Отключения произошли из-за российских ударов.

Днипро Отключения света
