В Днепре после загадочной вспышки перебои со светом: что известно

Вечером 1 октября жители Днепра увидели в небе яркую синюю вспышку. Сразу после нее по всему городу начались перебои со светом и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и местные Telegram-каналы.

Как сообщается, вспышка в небе над Днепром появилась внезапно и исчезла через несколько секунд.

Причина вспышки неизвестна. Пока официальных заявлений по этому поводу не было. Воздушную тревогу в городе не объявляли, взрывы также не раздавались.

Проблемы со светом фиксируют по всему городу. У части абонентов он появился сразу после секундного отключения, однако в других местах - света нет. Вероятно, из-за этого возникли и проблемы с водоснабжением.

В то же время в ДТЭК сообщили об отсутствии замыканий или повреждений сети.

Жители Днепра опубликовали видео с камер. На кадрах можно увидеть, что синий очень яркий свет охватил небо, но уже через секунду - полностью рассеялся.