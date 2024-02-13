У Дніпрі після ударів росіян у деяких районах немає світла та припинено подачу води

Через атаку росіян по Дніпру, деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КП Дніпроводоканал.
У Дніпрі спостерігаються перебої із подачею електрики. У зв'язку з цим, зупинено насосну станцію та за деякими адресами припинено подачу води.
"У Дніпрі у звʼязку з перебоями світла зупинена ПНС пров. Фестивальний, припинено водопостачання", - повідомили в КП
Водопостачання відсутнє за адресами:
Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що без світла залишилася котельня.
"Також поки що без світла котельня на вул. Семафорна (КП Коменергосервіс)", - повідомили місцеві канали.
У ніч проти 13 лютого росіяни атакували Дніпро безпілотниками типу "Шахед". Жителі міста чули вибухи, в області влада оголосила повітряну тривогу.
Також увечері 11 лютого росіяни безпілотниками атакували Павлоград Дніпропетровської області. Під удар потрапив енергетичний об'єкт. В результаті виникла пожежа, без світла залишилося майже 30 тисяч абонентів.
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