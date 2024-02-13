В Днепре после ударов россиян в некоторых районах нет света и прекращена подача воды

В Днепре наблюдаются перебои с подачей электричества. В связи с этим остановлена насосная станция и по некоторым адресам прекращена подача воды.

"В Днепре в связи с перебоями света остановлена ПНС пер. Фестивальный, прекращено водоснабжение", - сообщили в КП

Водоснабжение отсутствует по адресам:

ул. Николая Михновского: 5,5A, 7,9,10,11,11A, 13,13A, 17,19,21,23,25,25A,27,29,31;

пров. Фестивальный: 1,2,3,3А, 4,5,6,9,12,14,16,20,22,24,29,31;

просп. Мира: 1Б,25,4А, 5,6,8,10,12,13,14,14A,16А, 17,18,21,29,31,33,35,37,47,49,51,51A, 55,59,63,63A,65,67,71,71A, 73,75,75A, 77,81,83,87,89,91,93,95;

ул. Березинская, 33,35,37,39,41,43,45,55,58,59,61;

ул. Ю. Магалевского: 1,2,6,8,10,11А, 12,14.15А;

пров. Свободный, 2А,3,4,5,6,7,12;

ул. Ю. Липы, 1,3,3Б,5,7,9,11,13,15,19,21,23;

Донецкое шоссе: 97,99,105,107,109,111,113,115,119,121,121A,123,123A, 129,131A,137.

Также местные Telegram-каналы сообщают, что без света осталась котельная.

"Также пока без света котельная на ул. Семафорная (КП Комэнергосервис)", - сообщили местные каналы.

Атака российских войск по Днепру

В ночь на 13 февраля россияне атаковали Днепр беспилотниками типа "Шахед". Жители города слышали взрывы, в области власти объявили воздушную тревогу.

Также вечером 11 февраля, россияне беспилотниками атаковали Павлоград Днепропетровской области. Под удар попал энергетический объект. В результате возник пожар, без света остались почти 30 тысяч абонентов.