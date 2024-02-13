В Днепре после ударов россиян в некоторых районах нет света и прекращена подача воды

Из-за атаки россиян по Днепру некоторые районы города остались без света и водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КП Днепроводоканал.
В Днепре наблюдаются перебои с подачей электричества. В связи с этим остановлена насосная станция и по некоторым адресам прекращена подача воды.
"В Днепре в связи с перебоями света остановлена ПНС пер. Фестивальный, прекращено водоснабжение", - сообщили в КП
Водоснабжение отсутствует по адресам:
Также местные Telegram-каналы сообщают, что без света осталась котельная.
"Также пока без света котельная на ул. Семафорная (КП Комэнергосервис)", - сообщили местные каналы.
В ночь на 13 февраля россияне атаковали Днепр беспилотниками типа "Шахед". Жители города слышали взрывы, в области власти объявили воздушную тревогу.
Также вечером 11 февраля, россияне беспилотниками атаковали Павлоград Днепропетровской области. Под удар попал энергетический объект. В результате возник пожар, без света остались почти 30 тысяч абонентов.
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