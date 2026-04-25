У Дніпрі після атаки ворога спалахнули пожежі, пошкоджено будинки

Перебіг атаки

За словами Ганжі, внаслідок ворожих ударів у Дніпрі виникли пожежі, є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих. Однак загроза для міста триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Інформація про масштаби руйнувань та кількість пошкоджених об’єктів уточнюється.

Оновлено о 04:05

Внаслідок російського удару по Дніпру постраждав чотириповерховий житловий будинок. За попередніми даними, є поранені.

В регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, балістики та крилатих ракет.

Новина доповнюється.