У Дніпрі після атаки РФ постраждала людина та пошкоджено кілька будинків

05:51 07.05.2026 Чт
2 хв
Пошкоджені будинки поруч із місцем прильоту - деталі уточнюються
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки атаки на Дніпро 7 травня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок удару одна людина отримала поранення, у квартирі спалахнула пожежа, пошкоджені сусідні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Читайте також: Росія довоювалася до того, що її головний парад уже залежить від України, - Зеленський

Що відомо

За повідомленням Ганжи, внаслідок атаки одна людина дістала поранень.

На місці прильоту зафіксована пожежа в одній із квартир.

Фото: наслідки атаки на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Пошкоджені також будинки поруч. Інформація уточнюється.

Оновлено о 6:02

Кількість постраждалих зросла до двох. Серед них - вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Фото: пошкоджені будинки у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

6 травня російські війська завдали удару дронами по центру Сум, влучивши в будівлю дитячого садка. Внаслідок атаки загинули дві жінки, є поранені. На місці події працюють усі відповідні служби.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші з 6 травня. Він також наголосив, що Україна не отримувала офіційних звернень від Росії щодо перемир’я на 9 травня, про яке повідомляли російські ЗМІ.

Попри оголошення режиму тиші, в ніч на 6 травня російські війська атакували цивільну та промислову інфраструктуру в низці регіонів України. Під обстріли потрапили Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, а також Сумщина.

