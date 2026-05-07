RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов

05:51 07.05.2026 Чт
2 мин
Повреждены дома рядом с местом прилета - детали уточняются
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия атаки на Днепр 7 мая (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты атаковали Днепр. В результате удара один человек получил ранения, в квартире вспыхнул пожар, повреждены соседние дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжу.

Читайте также: Россия докатилась до того, что ее главный парад уже зависит от Украины, - Зеленский

Что известно

По сообщению Ганжи, в результате атаки один человек получил ранения.

На месте прилета зафиксирован пожар в одной из квартир.

Фото: последствия атаки на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Повреждены также дома рядом. Информация уточняется.

Обновлено в 6:02

Количество пострадавших возросло до двух. Среди них - беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

Фото: поврежденные дома в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

6 мая российские войска нанесли удар дронами по центру Сум, попав в здание детского сада. В результате атаки погибли две женщины, есть раненые. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая. Он также отметил, что Украина не получала официальных обращений от России относительно перемирия на 9 мая, о котором сообщали российские СМИ.

Несмотря на объявление режима тишины, в ночь на 6 мая российские войска атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру в ряде регионов Украины. Под обстрелы попали Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, а также Сумская область.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДнепрДнепрОГАДрони